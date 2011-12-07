〔澳洲个股〕Extract Resources暂停交易,等待中国竞购其大股东谈判结果

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透墨尔本12月8日电--澳洲Extract Resources EXT.AX周四暂停交易,因中国广东核电集团有限公司(CGNPC)将宣布是否将继续竞购Extract的最大股东Kalahari MineralsKAH.L.
广东核电定於周四宣布与Kalahari的谈判结果,後者的重要资产是对Extract的43%持股.(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。