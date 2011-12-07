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亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 07:54 BJT

〔澳洲个股〕Extract Resources暂停交易,等待中国竞购其大股东谈判结果

路透墨尔本12月8日电--澳洲Extract Resources EXT.AX周四暂停交易,因中国广东核电集团有限公司(CGNPC)将宣布是否将继续竞购Extract的最大股东Kalahari MineralsKAH.L.

广东核电定於周四宣布与Kalahari的谈判结果,後者的重要资产是对Extract的43%持股.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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