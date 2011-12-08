〔中港个股〕工商银行拟年底前发行不超过500亿元次级债--IFR

路透香港12月8日电---据汤森路透旗下IFR报导，两位消息人士透露，中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)计划於年底前发行总额不超过500亿元人民币（79亿美元）次级债券。

上述消息人士称，目前发行品种和期限还未最後敲定，“希望能在年内发行，确切时间表还在等”。

据悉，工行已委任中信证券(600030.SS)，中金和中银国际三家联席主承销是次交易。中诚信给予本期债券和发行人主体同为AAA级信用评级。

工行早前曾公告称其至多700亿元人民币新增次级债发行方案於11月29日经公司股东大会审议通过。该发行方案有效期将至2012年6月30日，发行募集资金将用以充实资本及提高偿付能力充足率。

工商银行曾於今年6月29日以5.56%的票息发行总额380亿元20年期次级债券。(完)

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