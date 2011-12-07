版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 07:30 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月7日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 63.92 +1.20 +1.91 3981179

搜狐 (SOHU.O) 52.24 +0.20 +0.38 866701

网易 (NTES.O) 46.64 -0.53 -1.12 529611

百度 (BIDU.O) 129.33 -1.92 -1.46 3523430

亚信科技 ASIA.O 8.91 +0.18 +2.06 576480

侨兴环球电话 XING.O 0.76 +0.01 +1.06 167929

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.22 +0.28 +2.16 3022406

联电 (UMC.N) 2.19 +0.00 +0.00 553379

日月光 (ASX.N) 4.66 +0.04 +0.87 173586

矽品精密 (SPIL.O) 4.34 -0.04 -0.91 4121127

和信超媒体 (GIGM.O) 0.85 +0.01 +1.18 38783

友达 (AUO.N) 4.74 +0.09 +1.94 220879

中华电信 (CHT.N) 33.38 +0.16 +0.48 77866

台湾国际航电 (GRMN.O) 37.06 +0.02 +0.05 696909

香港

中国移动 (CHL.N) 48.48 +0.15 +0.31 122947

中国联通 (CHU.N) 21.27 -0.04 -0.19 248893

中国电信 (CHA.N) 59.96 -0.11 -0.18 21482

中芯国际 (SMI.N) 2.42 +0.03 +1.26 38138

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.59 +0.04 +1.13 3047

(完)

--整理 徐文焰

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐