《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月7日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 63.92 +1.20 +1.91 3981179
搜狐 (SOHU.O) 52.24 +0.20 +0.38 866701
网易 (NTES.O) 46.64 -0.53 -1.12 529611
百度 (BIDU.O) 129.33 -1.92 -1.46 3523430
亚信科技 ASIA.O 8.91 +0.18 +2.06 576480
侨兴环球电话 XING.O 0.76 +0.01 +1.06 167929
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.22 +0.28 +2.16 3022406
联电 (UMC.N) 2.19 +0.00 +0.00 553379
日月光 (ASX.N) 4.66 +0.04 +0.87 173586
矽品精密 (SPIL.O) 4.34 -0.04 -0.91 4121127
和信超媒体 (GIGM.O) 0.85 +0.01 +1.18 38783
友达 (AUO.N) 4.74 +0.09 +1.94 220879
中华电信 (CHT.N) 33.38 +0.16 +0.48 77866
台湾国际航电 (GRMN.O) 37.06 +0.02 +0.05 696909
香港
中国移动 (CHL.N) 48.48 +0.15 +0.31 122947
中国联通 (CHU.N) 21.27 -0.04 -0.19 248893
中国电信 (CHA.N) 59.96 -0.11 -0.18 21482
中芯国际 (SMI.N) 2.42 +0.03 +1.26 38138
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.59 +0.04 +1.13 3047
(完)
--整理 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。