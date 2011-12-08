〔中国个股〕光大银行计划发行至多70亿元次级债--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月8日电---据汤森路透旗下IFR报导，据消息人士透露，中国光大银行(601818.SS)计划发行至多70亿元人民币（11亿美元）次级债券。
“发行人希望能获得最多70亿元的批额，还是要看监管层决定，预计最终发行额应该不会少於60亿元，”上述消息人士表示。
据悉，中金公司将担任本期债券的主承销商；中诚信则分别给予债项AA+发行人主体AAA级信用评级。
公司日前发布公告称，该次级债券发行议案已於12月1日召开的董事会通过, 但并未透露拟发行次级债的具体数额。(完)
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--整理 林高丽; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。