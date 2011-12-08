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亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 08:05 BJT

〔中国个股〕光大银行计划发行至多70亿元次级债--IFR

路透香港12月8日电---据汤森路透旗下IFR报导，据消息人士透露，中国光大银行(601818.SS)计划发行至多70亿元人民币（11亿美元）次级债券。

“发行人希望能获得最多70亿元的批额，还是要看监管层决定，预计最终发行额应该不会少於60亿元，”上述消息人士表示。

据悉，中金公司将担任本期债券的主承销商；中诚信则分别给予债项AA+发行人主体AAA级信用评级。

公司日前发布公告称，该次级债券发行议案已於12月1日召开的董事会通过, 但并未透露拟发行次级债的具体数额。(完)

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--整理 林高丽; 审校 乔艳红

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