《中国报摘》--中国证券报12月8日

* 头版头条:

--周三上海股市成交萎缩至397.7亿元人民币,创2009年1月1日以来新低;分析人士认为,短期来看,市场底部特征渐显,但当前观望情绪较浓,反弹动能或有限.

* 其他:

--中国保监会主席项俊波履新以来,周三首度面对媒体发表讲话,主题为如何保护保险消费者利益.

--10月以来上市公司交叉持股市值出现缩水,统计显示,79家非金融类上市公司交叉持股市值累计减少6.04亿元,缩水幅度达8.32%,一些上市公司年报业绩或遭遇一定压力.

--国家发改委政策研究室副主任施子海表示,宏观调控政策还没有到需要进行方向性调整的时候,要保持宏观经济政策的连续性和稳定性,不搞急刹车.

--农业部表示,将推动调整完善生猪调控预案,修订完善预警指标和调控措施,加强生猪生产和价格动态监测,适时预警,引导养殖场(户)合理安排生产.

--冀东水泥(000401.SZ)公告显示,截至12月7日,海螺水泥(600585.SS)(0914.HK)累计增持冀东水泥6,069万股,占其总股本的5%;目前海螺水泥共持有冀东水泥1.83亿股,占冀东水泥股份总数的15.05%.

--全国乘用车市场信息联席会的数据显示,11月广义乘用车销量为124.56万辆,环比上升12.1%,但同比下降2.9%;乘联会表示,同比负增长的态势在12月将延续.

--工信部发布《钢铁工业"十二五"发展规划》解读,预计十二五(2011-2015年)末,中国钢铁工业对铁矿石需求量为11.3亿吨.

--国家安监总局下发《煤矿安全生产"十二五"规划》,规划要求,小型煤矿采煤机械化和掘进装载机械化程度到2015年底分别达到55%和80%以上,分析认为,未来煤矿安全装备及小型煤矿机械化装备市场或将加速扩容,到2015年这一市场规模有望达数千亿元.(完)

--整理 边竞; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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