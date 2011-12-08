淡水河谷称大型货船入港中国尚需时日

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦12月7日电---巴西矿业公司淡水河谷(VALE5.SA)表示，该公司新的大型船舶进入中国港口尚需时日，但其船运战略不会改变。

为致力於满足中国市场需求，淡水河谷订购了35艘全球最大的铁矿石货船以削减船运成本，但该计划遭到了中国船运商的强烈反对。

当被问及他是否後悔在取得入港许可前先行建造巨型货船时，淡水河谷执行董事Jose Carlos Martins在周三的新闻发布会上表示：“这绝对不是个错误。”他在淡水河谷负责铁矿石业务和战略工作。

“我认为这只是时间问题，这些货船多数将主要投入巴西和亚洲之间的航线。”

但Martins没有就货船在中国的入港时间作出推测。

他说：“我相信事情总会有转机，所有这些事都有待观察和运作，不能急於求成。这需要时间，要耐心等待。”

中国尚未允许淡水河谷的大型货船靠港，迫使後者不得不向意大利、阿曼和其他目的地派发。

Martins表示，中国有一家船运商对他们的战略十分不满。

“但中国政府从未发表任何反对之辞。这是有关港口的问题，我们需要向港口管理部门寻求解决之道。”（完）