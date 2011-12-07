《美债周四展望》公债价格上升,因寄予欧盟和欧洲央行会议的期望降温

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 美国公债价格走强,因寄予欧盟、欧洲央行会议的期望降温

* 标普对欧盟发出警告,令美国公债价格进一步走强

* 成交清淡加剧价格波动

路透纽约12月7日电---美国公债价格周三走升,因有关欧元区领导人和欧洲央行在周四和周五会议上可能令投资者失望的紧张情绪,令美国公债避险买盘增加.

标准普尔称,或将下调欧盟最高债信评级,并可能调降区域内部分主要银行评级.美国公债价格因此在午後尾盘时进一步走强.

欧洲央行(ECB)料在周四会议上将利率下调至少25个基点至1%,但许多交易商正在观察该央行是否准备实施量化宽松措施来遏制欧洲债务危机.

"我认为乐观情绪受到部分压制,"法国兴业银行美国公债交易商Anthony Cronin表示.

"投资者首先会关注是否降息,我觉得这相当有可能,除此之外他们还会观察决策者能否进一步行动,"他说.

欧洲央行总裁德拉吉上周表示,欧元区领导人需要采取更严格的预算规定.有交易商认为欧洲央行在暗示,达成这样的协议是实施公债购买计划的前提.

欧洲官员正承受巨大压力,需在欧盟峰会上推出可信策略削减政府预算及难以为继的债务负担.投资者有许多问题亟待回答.

"他们将如何实现一直谈论的修改条约?欧盟能否如德国所愿,可以管控成员国的预算?问题很多,"野村证券公债交易主管James Combias表示.

他说,市场同样希望得知欧债救援基金将是多大规模,以及将如何融资.

峰会前欧洲官员的评论互相矛盾,令投资者怀疑峰会能否产生正面结果.

法国一位部长表示,只有在达成"有力"协议之後,德法领导人才会离开峰会,但一名德国高级官员在峰会前的新闻发布会上则对达成协议持悲观态度.

交易商表示,日内稍早美国彭博新闻报导称,欧洲央行正考虑放宽贷款抵押条件,或将贷款期限延长至两年.该消息提振美国公债.

此前,欧洲央行向银行提供了500亿美元三个月美元贷款.

在标普对欧盟和该区域银行业评等发出警告後,令美国公债价格在尾盘进一步走强.标普周一就警告可能全面调降区域内国家主权债信评等.

周三成交相对清淡,加剧了价格波动.但交易商表示,市场较本周稍早前相对活跃,此前投资者在关键欧洲会议前按兵不动.

"市场流动性很低,价格很容易受到影响,因此市场走势此时很多都被夸大了,"野村的Combias表示.

指标10年期美国公债价格US10YT=RR最新升20/32,收益率(殖利率)为2.02%,低於周二尾盘的2.09%.30年期美国公债价格US30YT=RR升30/32,收益率从3.10%跌至3.06%.(完)

--编译 梁睿雪/王翔琼;审校 张荻

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