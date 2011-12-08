〔美国债市〕高收益公司债发行稀少,NPC将发行1.9亿美元债券

IFR 12月7日电---高收益公司债市场周三交投淡静,无新债发行,二级市场成交量稀少.随着年底临近,仍有几宗公司债即将发行,其中包括本周必胜客(Pizza Hut)的总经销商NPC International的债券.

该公司定於明日结束向投资者介绍其计划发行的1.9亿美元Caa1/CCC+评级八年期优先无担保债券,该债券五年内不可赎回.募得资金用於Olympus Partners杠杆融资收购该公司.高盛和巴克莱为联合账簿管理人.

LPC报导称,NPCNPCI.UL今日将其3.75亿美元七年期债券定价下调至伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码525基点,保底LIBOR为1.5%,初始发行折价(OID)98基点.此前该债券定价为LIBOR价码550个基点,保底LIBOR为1.5%,OID为97个基点左右.

此外,折扣零售商99-Cent Only StoresNDN.N定於下周一之前为其Caa1/CCC+债券发行展开路演.

该公司寻求发行2.5亿美元八年期不可赎回债券优先无担保债券,三年不可赎回.发债所得将用於收购Ares Management和Canada Pension Plan Investment Board收购该公司.加拿大皇家银行、BMO和德意志银行为此次发行的账簿管理人和主承销商.

下周将进行定价的债券还有Expert Global Solutions的3亿美元八年期优先债券,评级为Caa1/CCC+.德意志银行、巴克莱、摩根大通和苏格兰皇家银行为联合账簿管理人.A.M. Castle & Co.CAS.N正推介2.25亿美元三年不可赎回的五年期优先担保债券,评级为B3/B+.路演将於周一结束,Jefferies是唯一账簿管理人.(完)

--编译 徐文焰;审校 艾茂林

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>