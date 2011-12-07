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亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 07:56 BJT

《中国报摘》--金融时报12月8日

* 头版头条:

--中国保监会主席项俊波表态称,保监会将抓紧完善保护消费者利益制度框架,确保投诉有门.

* 其他:

--证监会副主席刘新华表示,坚决查处会计审计中违法违规行为,并加强与财政部门的合作协同,完善会计准则.

--广东省外经贸厅透露,今年广东进出口贸易总额预计保持14%的增长,但明年上半年广东外贸形势将进入最困难时期,成本上升将成为较长时间的趋势.

--上海已批准15亿美元合格境外有限合伙人额度,并希望三年建成全国科技金融服务中心.

--北京中原地产市场研究部日前发布报导,今年前11个月,全国130个主要热点城市土地出让金收入为1.18万亿元人民币,比去年的1.7万亿元减少5,200亿元,下降近三成.

--来自环保部的消息,环境空气质量标准二次公开徵求意见,公众普遍赞成将PM2.5作为一般评价标准纳入.(完)

--整理 沈燕; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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