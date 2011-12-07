《中国报摘》--金融时报12月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国保监会主席项俊波表态称,保监会将抓紧完善保护消费者利益制度框架,确保投诉有门.
* 其他:
--证监会副主席刘新华表示,坚决查处会计审计中违法违规行为,并加强与财政部门的合作协同,完善会计准则.
--广东省外经贸厅透露,今年广东进出口贸易总额预计保持14%的增长,但明年上半年广东外贸形势将进入最困难时期,成本上升将成为较长时间的趋势.
--上海已批准15亿美元合格境外有限合伙人额度,并希望三年建成全国科技金融服务中心.
--北京中原地产市场研究部日前发布报导,今年前11个月,全国130个主要热点城市土地出让金收入为1.18万亿元人民币,比去年的1.7万亿元减少5,200亿元,下降近三成.
--来自环保部的消息,环境空气质量标准二次公开徵求意见,公众普遍赞成将PM2.5作为一般评价标准纳入.(完)
--整理 沈燕; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。