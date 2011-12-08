〔新西兰经济〕第三季经季节调整的制造业销售下滑1.4%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿12月8日电---官方周四公布的数据显示,新西兰第三季制造业销售量连续第二季下滑,受肉品、乳品和金属制品拖累.
截至9月30日三个月的经季节调整制造业销售量下降1.4%.
制造业自去年第四季触及逾10年来最低水准以来,一直在逐步复苏.
13个行业中有七个行业下滑,约占制造业三分之一的肉品和乳品下降1.9%.
经季节调整後,以当前价格计算的制造业销售值较上季持平,因肉品和乳品销售上升被金属制品下降所抵消.
该数据是12月22日公布国内生产总值(GDP)的最後分项数据之一.路透调查的预估中值显示,第三季经济料将增长0.8%.(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。