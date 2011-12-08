〔新西兰经济〕第三季经季节调整的制造业销售下滑1.4%

路透惠灵顿12月8日电---官方周四公布的数据显示,新西兰第三季制造业销售量连续第二季下滑,受肉品、乳品和金属制品拖累.

截至9月30日三个月的经季节调整制造业销售量下降1.4%.

制造业自去年第四季触及逾10年来最低水准以来,一直在逐步复苏.

13个行业中有七个行业下滑,约占制造业三分之一的肉品和乳品下降1.9%.

经季节调整後,以当前价格计算的制造业销售值较上季持平,因肉品和乳品销售上升被金属制品下降所抵消.

该数据是12月22日公布国内生产总值(GDP)的最後分项数据之一.路透调查的预估中值显示,第三季经济料将增长0.8%.(完)