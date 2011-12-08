〔美国债市〕机构债较可比公债利差收窄,FHLB跳过12月发行窗口

IFR纽约12月7日电---投资者周三追捧机构债,将资金放入这一"比较安全的资产",因政府发起企业(GSE)债券供应减少(联邦住房贷款银行(FHLB)未在12月发行新债),交易商存货较少,未来将有大量美国公债发行以及欧洲形势依然不明朗.

FHLB决定跳过定於今日进行的新债发行,下一次预定发行时间为1月18日.此前联邦国家抵押协会(FNMA)也跳过了12月1日的发行窗口.不过联邦住宅贷款抵押公司(FHLMC)预定将有两次新债发行.

而市场也不认为房贷美将填补新债供应缺口,其将於12月14日和22日宣布发行新的Reference债券.交易商手中存货也已不多,因此市场整体供应减少成为今日机构债较公债利差收窄1至3个基点的原因之一.

买盘分布比较广泛,不过集中在2016至2017年到期的品种.

交易商还预期,年底前机构债表现将超越公债,特别是即将有两周的公债密集发行期.在12月12日当周将发行新的三年期公债和续发10年期公债.而此後的12月19日当周,还有两年期、五年期和七年期月度新债标售.

尽管机构债市场买气升温,中长线投资大户却不是主角,交易商似乎更加活跃一些.

TRACE显示的总成交量为3,491宗,价值69.28亿美元.(完)

--编译 徐文焰;审校 张荻

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