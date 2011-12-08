〔美国债市〕机构债较可比公债利差收窄,FHLB跳过12月发行窗口

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
IFR纽约12月7日电---投资者周三追捧机构债,将资金放入这一"比较安全的资产",因政府发起企业(GSE)债券供应减少(联邦住房贷款银行(FHLB)未在12月发行新债),交易商存货较少,未来将有大量美国公债发行以及欧洲形势依然不明朗.
FHLB决定跳过定於今日进行的新债发行,下一次预定发行时间为1月18日.此前联邦国家抵押协会(FNMA)也跳过了12月1日的发行窗口.不过联邦住宅贷款抵押公司(FHLMC)预定将有两次新债发行.
而市场也不认为房贷美将填补新债供应缺口,其将於12月14日和22日宣布发行新的Reference债券.交易商手中存货也已不多,因此市场整体供应减少成为今日机构债较公债利差收窄1至3个基点的原因之一.
买盘分布比较广泛,不过集中在2016至2017年到期的品种.
交易商还预期,年底前机构债表现将超越公债,特别是即将有两周的公债密集发行期.在12月12日当周将发行新的三年期公债和续发10年期公债.而此後的12月19日当周,还有两年期、五年期和七年期月度新债标售.
尽管机构债市场买气升温,中长线投资大户却不是主角,交易商似乎更加活跃一些.
TRACE显示的总成交量为3,491宗,价值69.28亿美元.(完)
--编译 徐文焰;审校 张荻
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。