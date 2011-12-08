《中国报摘》--其他报纸重要消息12月8日(I)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**上海证券报**
--中国航天科技集团日前透露,十二五期间公司将至少发射100颗卫星,这100多颗卫星的绝大多数将由中国自己生产、使用,其余部分将满足国际市场需求.
**人民日报**
--浙江省宁波市金融办主任姚蓓军称,截至目前,宁波信贷资金总体充裕,没有一家企业因资金链断裂而停产倒闭.数据显示,2009年、2010年和2011年1-9月,宁波市新设私营企业分别同比增长20.3%、17.6%、9.0%,注册资本分别同比增长39.5%、47.0%、44.2%.
**第一财经日报**
--兖矿集团副总经理张鸣林表示,兖矿集团正在大力发展煤化工,目前多个项目已进入试车阶段,明年初或迎来煤化工产能爆发.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 边竞/沈燕; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。