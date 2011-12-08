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亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 08:35 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息12月8日(I)

**上海证券报**

--中国航天科技集团日前透露,十二五期间公司将至少发射100颗卫星,这100多颗卫星的绝大多数将由中国自己生产、使用,其余部分将满足国际市场需求.

**人民日报**

--浙江省宁波市金融办主任姚蓓军称,截至目前,宁波信贷资金总体充裕,没有一家企业因资金链断裂而停产倒闭.数据显示,2009年、2010年和2011年1-9月,宁波市新设私营企业分别同比增长20.3%、17.6%、9.0%,注册资本分别同比增长39.5%、47.0%、44.2%.

**第一财经日报**

--兖矿集团副总经理张鸣林表示,兖矿集团正在大力发展煤化工,目前多个项目已进入试车阶段,明年初或迎来煤化工产能爆发.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞/沈燕; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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