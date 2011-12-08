欧洲经济指标预测--12月8日-12月15日****

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透12月8日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------12月5日当周----------------------------------
12月8日(四)
1200 英国央行量化宽松总规模(亿英镑) 12月 2,750 2,750
利率决定 0.5% 0.5%
1245 欧洲央行利率决定 12月 1.00% 1.25%
12月9日(五)
0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 持平 持平
(较上年同期) +2.4% +2.4%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平
(较上年同期) +2.8% +2.8%
0700 德国贸易收支(亿欧元) 10月 顺差143 顺差153
出口(较前月) -1.0% +0.9%
进口(较前月) +0.5% -0.8%
0745 法国年内迄今财政预算(亿欧元) 10月 -- 赤字927
0745 法国工业生产(较前月) 10月 -0.3% -1.7%
0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 11月 +0.2% -0.8%
(较上年同期) +13.2% +14.1%
产出物价(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) +5.4% +5.7%
核心PPI产出物价(较前月) +0.1% -0.1%
(较上年同期) +3.3% +3.4%
0930 英国贸易收支(亿英镑) 10月 逆差94 逆差98.1
对非欧盟贸易收支(亿英镑) 逆差55 逆差57.2
--------------------------------12月12日当周----------------------------------
12月12日(一)
0745 法国经常账收支(亿欧元) 10月 -- 赤字40
12月13日(二)
0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 11月 -- 负24
0630 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 -- +0.3%
(较上年同期) -- +2.5%
0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +5.0%
零售销售物价指数(RPI)(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +5.4%
扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +5.6%
1000 德国ZEW景气判断指数 12月 -- 负55.2
现况指数 -- 正34.2
12月13-16日
0700 德国趸售(批发)物价指数(WPI)(较前月) 11月 -- -1.0%
(较上年同期) -- +5.0%
12月14日(三)
0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -1.8%
0930 英国请领失业金人数(万人) 11月 增加2 增加0.53
按照ILO计算的失业率 10月 -- 8.3%
1000 欧元区工业生产(较前月) 10月 -- -2.0%
(较上年同期) -- +2.2%
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 12月 -- 负64.3
12月15日(四)
0758 法国制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 -- 47.3
服务业PMI -- 49.6
综合PMI -- 48.8
0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第三季 -- +2.6%
0828 德国制造业PMI 12月初值 -- 47.9
服务业PMI -- 50.3
综合PMI -- 49.4
0830 瑞士央行利率决议 第四季 -- 0.00%
0858 欧元区Markit制造业PMI 12月初值 -- 46.4
服务业PMI -- 47.5
综合PMI -- 47.0
0900 意大利CPI(较前月) 11月终值 -- -0.1%
(较上年同期) -- +3.3%
HICP(较前月) -- -0.1%
(较上年同期) -- +3.7%
0930 英国零售销售(较前月) 11月 -- +0.6%
(较上年同期) -- +0.9%
1000 欧元区就业人口(较前季) 第三季 -- +0.3%
(较上年同期) -- +0.4%
1000 欧元区HICP(较前月) 11月终值 +0.2% +0.3%
(较上年同期) +3.0% +3.0%
扣除食品和能源的核心HICP(较上月) -- +0.3%
(较上年同期) -- +2.0%
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 12月 -- 负19 (完)
--编译 许娜;审校 徐文焰
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