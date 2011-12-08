〔人民币汇率〕已接近均衡水平,不应受政治因素影响--央行货币政策委员

路透北京12月8日电---近期一些西方国家再度高调呼吁人民币大幅升值,对此中国人民银行货币政策委员会委员李稻葵认为,当前人民币汇率已接近均衡点,此轮升值呼声带有更加明显的政治意图.

经济日报周四刊登李稻葵文章指出,部分国家对人民币汇率问题的关注主要受政治因素影响,在人民币汇率问题上做文章是不可能解决美国本土的就业问题的.

"人民币汇率改革在中国对外经济关系调整中的作用是巨大的,应该得到各方肯定,而不应成为国际社会少数人指责的对象",他称,国际上个别人士在人民币问题上要求大幅度升值是非常荒唐的.

他分析指出,人民币汇率已接近均衡的原因在於中国自身经济结构的调整,外贸余额已逐步走向平衡,顺差已从2007年占GDP的7.5%降到了今年预计的2%以下;经常账户顺差亦从2007年的10%左右降到了今年的3%左右.

同时,贸易顺差的下降及经常账户顺差的下降是可持续的,预计中国经济的外贸顺差再经过一到两年的努力会逐渐消失,而经常账户的顺差也会因此下降到2%以下.

今年以来,人民币兑美元汇价已累计升值3.5%.不过近期,由於中国经济放缓及热钱出走等疑虑,人民币汇率出现贬值信号,近期人民币兑美元盘中已连续五天触及跌停价位.[CNY/CN]

文章援引统计数据显示,人民币汇率自2005年7月21日汇改启动以来,已出现显着调整.人民币名义汇率对美元CNY=CFXS需累计升值达到30%,对加元升值8.7%,对欧元升值16.7%,对英镑升值45.7%.若考虑中美之间通货膨胀的差别,人民币的实际汇率对美元升值已超过40%.(完)