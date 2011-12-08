(重温稿)〔路透调查〕欧央行料再度降息,并向银行业增加资金供应

路透伦敦11月29日电---据路透对分析师调查,欧洲央行(ECB)下周料将调降利率,并向资金紧张的银行提供更多救助资金.

欧洲领导人就危机解决办法意见分歧,但此次调查表明,欧央行在新总裁德拉吉领导下,行动可能更加果断,或许通过非传统方式.

对73位受访分析师调查显示,欧央行在未来六个月像美国联邦储备理事会(美联储, FED)和英国央行那样实施量化宽松举措,开始用新创立的资金购买欧元区困境国家政府公债的机率为40%.

德拉吉在11月将利率由1.5%降至1.25%,并警告经济有可能衰退,已经令分析师和金融市场感到意外.

调查显示,12月欧央行再次降息的可能性为60%,使利率降回1.0%的纪录低点,这一比例高於11月3日调查中50%的可能性.

"欧央行高度强调其经济面临的风险.在这种背景下,有什麽理由推迟进一步降息呢?"Bankhaus Lampe首席分析师Alexander Krueger表示.

24位分析师认为,欧央行最终将把利率降至1.0%以下,其中13位表示,利率将在0.5%触底.

尽管这将对注定或已经陷入衰退的经济提供支撑,但多数分析师一致认为,欧央行还将对该地区银行业提供更多援助.

52位受访分析师中有39位认为,欧央行下周将宣布为银行提供新的长期货币市场招标,多数分析师称,其期限将为一到两年.周一对货币市场交易员的调查结果亦然.

知情人士上周对路透表示,欧央行在考虑将对银行贷款期限延长至两年甚至三年.

许多分析师认为,目前解决欧债危机的最佳途径似乎是说服欧央行和德国放弃反对立场,支持欧央行开始量化宽松操作.

受访者对欧央行是否会在未来数月推出这种宽松举措意见分歧,可能性预估区间介於0-90%,预估中值为有40%的机率.两周前对分析师和债券策略师的调查结果为48%.(完)