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亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 08:16 BJT

〔韩国股市〕开盘下跌,欧盟峰会前情绪谨慎

路透首尔12月8日电---韩国股市周四开盘下跌,欧盟峰会前市场保持谨慎.

0005GMT时,韩国综合股价指数(KOSPI) .KS11跌0.35%,报1,912.77点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张涛

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