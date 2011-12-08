《中国政策分析》明年货币政策"稳"字当头,数量工具和价格工具需"微组合"

* 明年货币政策"稳中见活、适当微调"

* "GDP+CPI"约束M2和信贷规模

* 数量工具和价格工具需"微组合"

作者 赵红梅

路透北京12月8日电---中国央行出其不意调降存准率,宣告过去一年"名曰稳健,实则偏紧"货币政策的终结.而在国内外经济前景均不确定的2012年,预计稳健仍是政策主旋律,但同时会凸显微调至"定向宽松".

业内人士普遍认为,明年货币政策将"稳中见活、适当微调",GDP和CPI仍会是制约M2和信贷规模的重要因素,央行在数量工具和价格工具上将"微组合".

为次年宏观经济政策和目标定调的中央经济工作会议近期即将召开.目前存准继续下调已是市场共识,而威力巨大的价格工具如利率的使用,或需待明年中後期.备受争议的人民币汇率则料延续缓慢升值.

"2012年央行面临的货币政策环境跟往年不同,会更复杂,经济失速风险与通胀有限回落之间需要央行谨慎的平衡,"中国社科院金融研究所货币理论与货币政策室主任彭兴韵称.

他认为,明年货币政策需更多的预防一些潜在风险和变化导致的大幅波动,如地方融资平台及房地产.

中国央行自2010年11月明确提出执行稳健的货币政策,至今已有一周年.目前金融机构法定准备金率仍高达21%,货币供应量增速明显下降,通胀拐点已经显现.但同时国内经济也在内外夹击下持续放缓.

宏源证券分析师邓海清博士认为,中国经济增速下滑是主动调控的结果."当前是黎明前的黑暗,货币政策不必转向宽松,中国经济明年保持8.5%-9%的增长完全可期."

北京大学经济学院金融系副主任吕随启亦持同样观点,认为对经济放缓"无需多虑",存准下调难以代表货币政策的全面放松,"明年至多会从趋紧改回中性".

周二中国公开市场一年期央票中标收益率连续第三周持平,与之前市场预期的小幅下跌相左,进一步确认央行维稳利率的意愿.而本周公开市场放量净回笼1,010亿元,亦表明政策宽松力度恐没有市场预期的那麽大.[CN/MMTCN]

投资者信心孱弱导致中国股市沪综指.SSEC此前连续三日收跌,今日开盘後继续回落盘中最低触及2,302.6点;人民币兑美元CNY=CFXS亦受避险情绪拖累,无视高高在上的中间价,近期盘间频频触及交易区间下限.[.SSCN][CNY/CN]

今日稍晚英国央行和欧洲央行(ECB)将公布利率决定.多数分析师预计ECB会再度减息,以向资金紧张的银行提供更多救助资金.而澳洲央行周二已经宣布下调利率25个基点,为连续第二个月降息.

**"GDP+CPI"约束M2和信贷规模**

过去一年多时间里,中国"三率联动"终於让通胀猛虎低头,未来政策重点将给予保增长以更多关注.央行在制订2012年政策目标时将综合考量"GDP+CPI"因素,明年M2增速预计16%左右,信贷规模将略高於7.5万亿元.

华创证券宏观分析师杨现领称,综合考虑2012年通胀延续有限回落的节奏及一些资源价格改革推进的可能,即使将通胀控制在4%的目标仍然存在不少困难,预计2012年货币政策基调仍为稳健.

"'GDP+CPI'对M2和信贷规模仍具有较强的约束力,尤其是CPI的走势,预计M2将回归常态均值,大致13-14%水平."他说.

中国社科院周三公布的经济蓝皮书中预计,2012年中国国内生产总值(GDP)增速保持在8%-9%之间,居民消费价格指数(CPI)则呈回落趋势,全年料上涨4.6%.

2011年之前,中国的经济增长一直处於非常宽松的货币环境当中,M2与GDP的比率由2001年的140%上升至2010年的184%.彭兴韵认为,此前激进的货币政策给宏观经济带来很大的後遗症,央行後续的货币投放会更为审慎,M2料不高於16%,信贷也仅会从紧转为略微增长.

海通证券预测,2012年基础货币增速快速下降,年底基础货币余额相比2011年基本持平.央行会再下调存款准备金率三次至约18%的水平,15.6%的货币供应量对应的新增信贷在8.5万亿元.

中国今年M2预期增长目标为约16%,但紧缩政策频频发力叠加经济放缓,致使10月M2增速已降至区区12.9%,而1-10月新增贷款约为6.27万亿元.据中证报周二报导,11月新增贷款预计在5,500-6,000亿元.

来自宏源证券的邓海清预计,对明年经济过分悲观的预期要纠正,但2012年信贷投放总量上可能略高於今年.因受房地产调控不放松、经济整体降杠杆影响,全年信贷应在8万亿左右.

**数量工具和价格工具需"微组合"**

中国央行宣布自12月5日下调金融机构准备金率,首次释放货币政策由偏紧回归中性的信号.继续下调存准率已成市场共识,在2012年中後期央行亦可望动用价格工具,而人民币汇率则将继续缓慢升值.

彭兴韵认为,货币政策需适当调整,照最近外汇占款减少趋势持续,则存准率明年下调空间比较大,若汇率机制及外汇储备基本不变下,存准还会进一步发挥作用.

"下调存准率是一个比较妥当的渠道,就明年来讲调整的空间应该是2-3个百分点,"他说.

外汇占款是央行基础货币投放的主渠道之一.但10月中国外汇占款出现近四年来首次净下降後,市场预期若未来外汇占款持续减少,央行可能采取减少央票发行或正回购,增加逆回购,或者下调存准等手段,以确保合意的货币供应.

自2010年第四季度以来,中国央行在货币政策工具上倚重存款准备金率、公开市场操作、信贷额度等数量型工具,对价格型工具则一直使用审慎.不少业内人士建言,央行可适当增加价格型工具运用.

光大银行资金部首席宏观经济分析师盛宏清认为,在动荡不定和原本就没有走出衰退的国际经济冲击中,为避免2008年年底至2009年年初"大V字"的出现,货币政策需要在数量工具和价格工具上进行"微组合".

中国社科院蓝皮书亦称,2012年地方性债务存在偿还压力,房价下行担忧增加等潜在金融风险不可忽视,央行在考虑继续运用数量型工具同时,可在中期适当增加价格型工具特别是利率工具的运用,以改变2011年以来货币信贷市场出现的失衡现象.

至于人民币汇率,彭兴韵认为,人民币可能就此告别大步升值的时代,未来们将看到有升有贬、更加趋於市场化的人民币.

今年以来,人民币兑美元汇价已累计升值3.5%.不过近期由於中国经济放缓及热钱出走等疑虑,人民币汇率出现贬值信号,近期人民币兑美元盘中已连续多日触及交易区间下限.

北京大学经济学院的吕随启认为,人民币仍处长期升值通道中,短期内出现回调是正常,人民币升值节奏及速度事关中国十二五战略规划,以及产业结构调整和升级的步伐.

展望2012年,人民币汇率走势仍将取决於中国的经济增速、出口形势,及欧美复苏进程等.央行货币整体策委员李稻葵今日在经济日报发表文章称,当前人民币汇率已接近均衡点,此轮升值呼声带有更加明显的政治意图.[ID:nCN1269932](完)