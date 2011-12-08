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亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 08:23 BJT

〔日本股市〕日经指数从四周高位滑落,欧洲重大事件前投资者态度谨慎

路透东京12月8日电---日股日经指数周四从四周高位滑落,遭遇技术阻力,且市场人士在欧洲重要事件前夕愈发谨慎,其中包括欧央行今日稍晚的会议.

日经指数.N225跌0.6%报8,668.47点,东证股价指数.TOPX亦下滑0.6%报745.17点.(完)

--编译 李爽;审校 杜明霞

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