版本:
中国
债券 | 2011年 12月 8日 星期四 08:50 BJT

〔中国房地产〕前11个月全国130个城市土地出让金同比下降近三成--报载

路透北京12月8日电---中国金融时报周四报导称,今年前11个月,全国130个主要热点城市土地出让金收入为1.18万亿元人民币,同比减少5,200亿元,下降近三成.

报导援引北京中原地产市场研究部数据称,今年1-11月,全国130座城市共计出让土地24,200块,出让的土地面积为10.85亿平方米.

其中住宅地块合计为7,476块,出让面积为3.91亿平方米;土地出让金合计为5,860亿元.

报导并援引中原地产分析指出,限购後,一、二线城市商品房成交量明显萎缩,大部分房企加快消化库存,减少土地购入.

此外,目前房企的大部分融资渠道都被收紧,资金困难;而土地供应亦开始出现郊区化,目前土地市场供需比例失衡,商业地块在今年占比明显增加,而住宅地块明显呈现出郊区化趋势,影响了开发商拿地的积极性.

中国指数研究院此前公布,11月中国100个城市住宅均价环比下降0.28%,为连续第三个月出现环比下降,且降幅继续有所扩大.北京等十大城市价格环比全线下跌.[ID:nCN1255490](完)

--发稿 李文科; 审校 乔艳红

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐