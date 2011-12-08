〔中国房地产〕前11个月全国130个城市土地出让金同比下降近三成--报载

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透北京12月8日电---中国金融时报周四报导称,今年前11个月,全国130个主要热点城市土地出让金收入为1.18万亿元人民币,同比减少5,200亿元,下降近三成.
报导援引北京中原地产市场研究部数据称,今年1-11月,全国130座城市共计出让土地24,200块,出让的土地面积为10.85亿平方米.
其中住宅地块合计为7,476块,出让面积为3.91亿平方米;土地出让金合计为5,860亿元.
报导并援引中原地产分析指出,限购後,一、二线城市商品房成交量明显萎缩,大部分房企加快消化库存,减少土地购入.
此外,目前房企的大部分融资渠道都被收紧,资金困难;而土地供应亦开始出现郊区化,目前土地市场供需比例失衡,商业地块在今年占比明显增加,而住宅地块明显呈现出郊区化趋势,影响了开发商拿地的积极性.
中国指数研究院此前公布,11月中国100个城市住宅均价环比下降0.28%,为连续第三个月出现环比下降,且降幅继续有所扩大.北京等十大城市价格环比全线下跌.[ID:nCN1255490](完)
--发稿 李文科; 审校 乔艳红
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路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。