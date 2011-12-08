《新兴市场重要经济事件预告》--12月8日-12月15日

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12月8日(四)

布鲁塞尔--在12月9日欧盟领导人峰会前,举行非正式工作晚宴.

法国马赛--第20届欧洲人民党(EPP)会议(最後一日).

伦敦--突尼斯财长Jalloul Ayed在金融时报与世界银行举办的活动上发表演讲(0900-1000).

首尔--韩国央行货币政策委员会会议.

雅加达--印尼央行理事会会议.

比勒陀利亚--南非央行公布第三季季报(0800).

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行货币政策理事会会议.

约翰内斯堡--南非财长Pravin Gordhan在一次晚宴上讲话.

伦敦--欧洲复兴开发银行(EBRD)负责土耳其、东欧、高加索和中亚事务的执行董事Olivier Descamps在2011年蒙古投资峰会上发表讲话.

布达佩斯--瑞典央行总裁英韦斯将在匈牙利央行主办的"Anchor 2012"会议上就宏观审慎问题发表讲话.

布达佩斯--匈牙利央行举行关於该国银行业前景的会议,发言人包括央行总裁Andras Simor、副总裁Julia Kiraly及多位银行业高管.

12月9日(五)

布鲁塞尔--欧盟国家暨政府领导人峰会.

印尼巴厘岛--印尼央行第九届国际研讨会年会,主题是"愈演愈烈的全球经济动荡:新兴经济体应如何应对?"

布达佩斯--匈牙利议会投票表决2012年最终预算案.

波哥大--哥伦比亚央行公布政策会议记录.

12月12日(一)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发表2011年以色列经济调查以及2011年俄罗斯联邦经济调查.

布拉格--捷克财政部公布2012年资金和债务管理策略.

12月13日(二)

维也纳--石油输出国组织(OPEC)下属Ministerial Monitoring Sub-Committee(MMSC)第75次会议.

维也纳--OPEC公布石油市场月报.

12月14日(三)

维也纳--OPEC第160次例行会议.

布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布货币政策报告.

12月15日(四)

苏瓦--斐济央行举行会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)部长级会议(至12月17日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 石冠兰; 审校 王兴亚

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