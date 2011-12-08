《新兴市场重要经济事件预告》--12月8日-12月15日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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12月8日(四)
布鲁塞尔--在12月9日欧盟领导人峰会前,举行非正式工作晚宴.
法国马赛--第20届欧洲人民党(EPP)会议(最後一日).
伦敦--突尼斯财长Jalloul Ayed在金融时报与世界银行举办的活动上发表演讲(0900-1000).
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
雅加达--印尼央行理事会会议.
比勒陀利亚--南非央行公布第三季季报(0800).
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行货币政策理事会会议.
约翰内斯堡--南非财长Pravin Gordhan在一次晚宴上讲话.
伦敦--欧洲复兴开发银行(EBRD)负责土耳其、东欧、高加索和中亚事务的执行董事Olivier Descamps在2011年蒙古投资峰会上发表讲话.
布达佩斯--瑞典央行总裁英韦斯将在匈牙利央行主办的"Anchor 2012"会议上就宏观审慎问题发表讲话.
布达佩斯--匈牙利央行举行关於该国银行业前景的会议,发言人包括央行总裁Andras Simor、副总裁Julia Kiraly及多位银行业高管.
12月9日(五)
布鲁塞尔--欧盟国家暨政府领导人峰会.
印尼巴厘岛--印尼央行第九届国际研讨会年会,主题是"愈演愈烈的全球经济动荡:新兴经济体应如何应对?"
布达佩斯--匈牙利议会投票表决2012年最终预算案.
波哥大--哥伦比亚央行公布政策会议记录.
12月12日(一)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发表2011年以色列经济调查以及2011年俄罗斯联邦经济调查.
布拉格--捷克财政部公布2012年资金和债务管理策略.
12月13日(二)
维也纳--石油输出国组织(OPEC)下属Ministerial Monitoring Sub-Committee(MMSC)第75次会议.
维也纳--OPEC公布石油市场月报.
12月14日(三)
维也纳--OPEC第160次例行会议.
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布货币政策报告.
12月15日(四)
苏瓦--斐济央行举行会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)部长级会议(至12月17日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 石冠兰; 审校 王兴亚
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。