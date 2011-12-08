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亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 08:32 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初下滑,关注韩国央行会议和欧洲峰会

路透首尔12月8日电---韩元兑美元KRW=周四盘初小幅下滑,韩股下滑且交易商等待韩国央行政策会议以及欧洲领导人峰会结果.

0015GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,130.5韩元,较周三国内市场收盘价1,126.1下跌.

韩国公债期货上涨,因股市走软对固定收益资产提供支持.三年期公债期货12月合约KTBc1上升0.07点,至104.63.

市场普遍预计韩国央行将连续第六个月维持指标利率3.25%不变.韩国央行将於0100GMT左右公布利率决议.

0015GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,130.5 1,126.1

日圆/韩元JPYKRW=R 14.5457/615 14.4855/950

韩国公债期货KTBc1* 104.63 104.56

韩国综合股价指数.KS11 1,915.39 1,919.42

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

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