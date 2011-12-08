〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初下滑,关注韩国央行会议和欧洲峰会

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔12月8日电---韩元兑美元KRW=周四盘初小幅下滑,韩股下滑且交易商等待韩国央行政策会议以及欧洲领导人峰会结果.
0015GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,130.5韩元,较周三国内市场收盘价1,126.1下跌.
韩国公债期货上涨,因股市走软对固定收益资产提供支持.三年期公债期货12月合约KTBc1上升0.07点,至104.63.
市场普遍预计韩国央行将连续第六个月维持指标利率3.25%不变.韩国央行将於0100GMT左右公布利率决议.
0015GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,130.5 1,126.1
日圆/韩元JPYKRW=R 14.5457/615 14.4855/950
韩国公债期货KTBc1* 104.63 104.56
韩国综合股价指数.KS11 1,915.39 1,919.42
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。