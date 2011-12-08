〔中港个股〕中国太保发行至多80亿元次级债获保监会批复

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月8日电---中国第三大保险公司--中国太平洋保险(集团)股份有限公司(601601.SS)(2601.HK)周四公告称,中国保监会已批复其发行不超过80亿元人民币次级债,期限10年.
公告并指出,保监会批复要求太保在六个月内完成相关发行工作.
保监会10月份就《保险公司次级定期债务管理暂行办法》进行了修订,保险公司次级债的募集规模上限由不超过上年末净资产的100%降低到50%,并计入附属资本的次级债金额不超过净资产的50%.[ID:nCN1161892]
所谓保险公司次级债,是指保险公司经批准定向募集的、期限在五年以上(含五年),本金和利息的清偿顺序列于保单责任和其他负债之後、先于保险公司股权资本的保险公司债务.
中国太保A股周三收报19.68元,最近一个月下跌5.156%.(完)
--发稿 曾菱; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。