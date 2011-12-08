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亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 08:29 BJT

〔表格〕外资12月3日止当周买超590亿日圆日本股票

路透东京12月8日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资上周买超590亿日圆(7.5904亿美元)日本股票.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

11月27日-12月 3日 +59.0 -222.4 +314.9

11月20日-11月26日 -134.8 -259.1 -1,163.7

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

11月27日-12月 3日 +89.9 +261.1 -150.3

11月20日-11月26日 +13.7 -106.0r -12.6 (完)

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--编译 王丽鑫;审校 张荻

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