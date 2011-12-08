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亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 08:37 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--12月8日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国人民银行60亿元人民币三个月期央票上午招标,预计中标收益率将持平於3.1618%

碧水源(300070.SZ)5.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承销

江苏国信资管集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),兴业银行主承

桂林旅游(000978.SZ)2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),工商银行主承

中国城建控股集团15.5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),光大银行和渤海银行主承

上海仪电控股集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),工商银行和农业银行主承

东莞玖龙纸业11亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),交通银行和中国银行主承

安徽省交通投资集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),工商银行和国开行主承

贵州开磷集团4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),浦发银行主承

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二、新债上市:

东莞海龙纸业10亿元一年期短融041153009

山东胜通集团5亿元一年期短融041153008

中山公用(000685.SZ)7亿元一年期短融041161014,票面利率6.68%

潍柴控股集团21亿元五年期中票1182365,票面利率5.04%

潞安新疆煤化工集团7亿元五年期中票1182364,票面利率6.7%

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三、缴款:

国家电网公司100亿元10年期企业债,票面利率5.14%

国家电网公司50亿元15年期企业债,票面利率5.24%

福建建工集团3亿元一年期短融041154015,票面利率7.49%

清华控股10亿元一年期短融

新希望集团5亿元一年期短融

东方园林(002310.SZ)2.5亿元一年期短融

阳泉煤业集团10亿元五年期中票

天瑞集团水泥公司3亿元三年期中票1182368,票面利率8.40%

天津中环电子信息集团10亿元三年期中票

江西赛维LDKLDK.N5亿元三年期中票1182367,票面利率6.80%

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四、还本付息:

央行10亿元一年期央票1001107到期兑付,参考收益率2.3437%

黔轮胎A(000589.SZ)5亿元一年期浮息短融(6个月定存基准)1081424到期兑付,基本利差2.35%

新汶矿业集团15亿元一年期短融1081425到期兑付,票面利率4.56%

中国电力投资集团30亿元15年期固息债038014付息,票面利率5.02%

亚洲开发银行10亿元10年期固息债093101付息,票面利率4.2%

亳州市城建投公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980172付息,票面利率7.32%

重庆市渝兴资产经营公司5亿元七年期固息债1080157付息,票面利率7.29%

南通市经开总公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080158付息,票面利率6.26%

龙海市国有资产投资经营有限公司8亿元六年期固息债1180174付息,票面利率8.25%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--国家发改委政策研究室副主任施子海表示,宏观调控政策还没有到需要进行方向性调整的

时候,要保持宏观经济政策的连续性和稳定性,不搞急刹车.

--广东省外经贸厅透露,今年广东进出口贸易总额预计保持14%的增长,但明年上半年广东外

贸形势将进入最困难时期,成本上升将成为较长时间的趋势.

国家统计局12月9日公布11月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年10月5.0%)

11月居民消费价格指数(CPI) (2011年10月5.5%)

1-11月固定资产投资 (2011年1-10月24.9%)

11月社会消费品零售总额 (2011年10月17.2%)

11月工业增加值 (2011年10月13.2%)

中国海关12月10日公布11月 进出口贸易数据

国家统计局12月18日公布11月房地产价格统计信息

12月27日公布1-11月规模以上工业企业利润 (2011年1-10月25.3%)

==============================================================================(完)

--整理 刘昕; 审校 曲伟治/冉莹

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