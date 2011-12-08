《中国债券市场每日交易备忘》--12月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国人民银行60亿元人民币三个月期央票上午招标,预计中标收益率将持平於3.1618%
碧水源(300070.SZ)5.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承销
江苏国信资管集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),兴业银行主承
桂林旅游(000978.SZ)2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),工商银行主承
中国城建控股集团15.5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),光大银行和渤海银行主承
上海仪电控股集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),工商银行和农业银行主承
东莞玖龙纸业11亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),交通银行和中国银行主承
安徽省交通投资集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),工商银行和国开行主承
贵州开磷集团4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),浦发银行主承
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二、新债上市:
东莞海龙纸业10亿元一年期短融041153009
山东胜通集团5亿元一年期短融041153008
中山公用(000685.SZ)7亿元一年期短融041161014,票面利率6.68%
潍柴控股集团21亿元五年期中票1182365,票面利率5.04%
潞安新疆煤化工集团7亿元五年期中票1182364,票面利率6.7%
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三、缴款:
国家电网公司100亿元10年期企业债,票面利率5.14%
国家电网公司50亿元15年期企业债,票面利率5.24%
福建建工集团3亿元一年期短融041154015,票面利率7.49%
清华控股10亿元一年期短融
新希望集团5亿元一年期短融
东方园林(002310.SZ)2.5亿元一年期短融
阳泉煤业集团10亿元五年期中票
天瑞集团水泥公司3亿元三年期中票1182368,票面利率8.40%
天津中环电子信息集团10亿元三年期中票
江西赛维LDKLDK.N5亿元三年期中票1182367,票面利率6.80%
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四、还本付息:
央行10亿元一年期央票1001107到期兑付,参考收益率2.3437%
黔轮胎A(000589.SZ)5亿元一年期浮息短融(6个月定存基准)1081424到期兑付,基本利差2.35%
新汶矿业集团15亿元一年期短融1081425到期兑付,票面利率4.56%
中国电力投资集团30亿元15年期固息债038014付息,票面利率5.02%
亚洲开发银行10亿元10年期固息债093101付息,票面利率4.2%
亳州市城建投公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980172付息,票面利率7.32%
重庆市渝兴资产经营公司5亿元七年期固息债1080157付息,票面利率7.29%
南通市经开总公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080158付息,票面利率6.26%
龙海市国有资产投资经营有限公司8亿元六年期固息债1180174付息,票面利率8.25%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--国家发改委政策研究室副主任施子海表示,宏观调控政策还没有到需要进行方向性调整的
时候,要保持宏观经济政策的连续性和稳定性,不搞急刹车.
--广东省外经贸厅透露,今年广东进出口贸易总额预计保持14%的增长,但明年上半年广东外
贸形势将进入最困难时期,成本上升将成为较长时间的趋势.
国家统计局12月9日公布11月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年10月5.0%)
11月居民消费价格指数(CPI) (2011年10月5.5%)
1-11月固定资产投资 (2011年1-10月24.9%)
11月社会消费品零售总额 (2011年10月17.2%)
11月工业增加值 (2011年10月13.2%)
中国海关12月10日公布11月 进出口贸易数据
国家统计局12月18日公布11月房地产价格统计信息
12月27日公布1-11月规模以上工业企业利润 (2011年1-10月25.3%)
==============================================================================(完)
--整理 刘昕; 审校 曲伟治/冉莹
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。