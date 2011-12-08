〔欧洲评等〕标普或调降欧盟及欧元区数家大银行信用评级(更新版)

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
(新增细节)
路透纽约12月7日电---标准普尔周三警告称,如果调降欧元区多国信用评级成为现实,其可能下调欧盟以及欧元区数家大银行的信用评级.
标普周一表示,如果欧盟领导人在周五的峰会上不能就债务危机解决方案达成共识,其或将下调欧元区几乎全部17国的评级.
标普发言人称,潜在的降级不影响欧盟中其它非欧元区国家的评级.不过,这可能增加欧盟的借款成本,使其对成员国的金融援助计划融资成本加大.
标普将欧盟AAA信用评级置于负面观察名单,并指出欧元区成员国在2011年欧盟预算收入总额中的贡献率约为62%.
"我们的评估将聚焦于一旦欧盟面临财务紧张,欧元区成员国支撑欧盟债务的财务实力,"标普分析师Frank Gil和Moritz Kraemer在报告中称.
他们补充说,如果欧元区国家评级遭调降,可能下调欧盟信用评级一个级距.
另外,标普还表示,欧元区的一些大银行如法国巴黎银行和德意志银行的评级可能会遭到调降.(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
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