俄罗斯总理普京正式提交明年总统竞选文件

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科12月7日电---俄罗斯总理普京周三提交了参加明年3月4日总统竞选的文件。不过，反对者计划发动更多抗议行动，他们认为日前杜马选举受到操纵，使结果有利於普京所在的执政党。

普京低调前往克里姆林宫附近的中央选举委员会总部，提交竞选登记材料，并仅作短暂停留。提交材料意味着普京正式参加总统竞选。

现年59岁的普京於2000-2008年任俄罗斯总统，之後担任政府总理，但一直是俄罗斯的最高领袖。

反对派组织表示，计划周三晚间再次在胜利广场（Triumph Square）进行抗议，尽管此前警方和普京的发言人发出警告称，将制止未被批准的抗议活动。

普京周二承诺，总统选举後将改组政府，默认了很多俄罗斯人的变革要求。不过俄罗斯政府此前已经有所暗示，普京也没有承诺马上采取行动。

普京仍是俄罗斯最受欢迎的政治家，有望赢得长达六年的总统任期，期满後他可以继续参选，如果成功将连任至2024年。（完）