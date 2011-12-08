〔EIA库存周报〕美国上周原油及油品库存增加,因原油进口上升

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

12/02/11 较上周 较上年 12/02/11 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 334.1 -5.0 -15.1 336.1 1.3 -19.8

馏分油 141.1 1.7 -18.1 141.0 2.5 -19.2

汽油 215.4 6.0 -4.6 215.0 5.1 1.0

取暖油 39.1 0.3 -12.3 38.0 -0.5 -14.1

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.4 0.2 0.0 -0.3

煤油型航空燃料 42.4 -0.3 -1.1 42.2 0.1 -3.6

原油日加工量 15.1 0.6 0.5 15.2 0.7 0.3

炼厂产能利用率(%) 86.8 +3.3 +0.7 87.7 +3.1 0.2

(四周移动平均) ------------------18.5 0.6 -2.8

* 原油和油品库存增幅高於预期

* 库欣原油库存小幅降低19.6万桶

* 数据公布後油价扩大跌幅

路透纽约12月7日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油及油品库存增加,因原油进口上升.

EIA称,截至12月2日当周,美国原油库存增加134万桶至3.3608亿桶.路透调查分析师平均预估为减少60万桶.

日均原油进口量上升37.5万桶至940万桶.

炼厂产能利用率上升3.1个百分点至87.7%.分析师预估为上升0.5个百分点.

包括取暖油和柴油在内的馏分油库存增加253万桶至1.4102亿桶.分析师平均预估为增加120万桶.

馏分油四周平均需求较上年同期增加3.4%.

汽油库存增加515万桶至2.1499亿桶,分析师原先预估为增加70万桶.过去四周平均汽油需求较上年同期减少3.5%.

"我对汽油需求疲弱和库存大幅增加感到非常吃惊.这与最近美国强劲的零售销售和失业状况改善表现相反,"Oil Outlooks的Carl Larry表示.

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油交割地库欣的库存减少19.6万桶至3,111万桶.

"馏分油库存明显增加让这项报告看起来颇悲观,"对冲基金Again Capital LLC的John Kilduff说.

美国原油期货在EIA数据公布後扩大跌幅.

石油行业团体美国石油协会(API)周二公布,上周美国原油库存减少500万桶,汽油库存增加600万桶,馏分油库存增加170万桶.(完)

--编译 杜明霞;审校 张荻

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