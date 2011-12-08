《中国重要政经日程》--2011年12月8日-2012年4月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
=============================今日重要政经日程==========================
12/8(四)
--易贸(CBI)组织的2011碳捕捉利用与封存大会(ccus.cbichina.com)在北京举行,至9日.
--第十一届中国创业投资暨私权募股投资年度论坛在北京举行.
=============================近日重要政经日程==========================
12/9(五)
--中国社会科学院财政与贸易经济研究所召开"《住房绿皮书》发布会暨2011-2012年住房形势与政策研讨会",并发布中国住房发展报告(2011-2012).
--2011中国企业领袖年会在北京举行,至11日.
--2011投资者论坛在深圳举行,至11日.
12/10(六)
--2011沃特金融峰会在广州举行,至12日.
--2011中国营销领袖年会在广州举行.
12/11(日)
*--第十四届成长中国高峰年会在北京举行,至12日.
12/12(一)
--第十届中国企业实施走出去战略论坛在北京召开.
12/14(三)
--财经年会-2012预测与战略在北京举行,至15日.
12/17(六)
--2011年度观察家年会在北京举行.
--AAMA亚杰商会在北京举行.
12/18(日)
--亚洲财富论坛第四届(中国)年会在北京举行,至20日.
12/19(一)
--2012第三届网易经济学家年会在北京举行.
1/7/2012(六)
*--第十六届中国资本市场论坛在北京举行.
4/13/2012(五)
--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 尹嫄婷
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。