〔中国经济〕宏观调控政策未到转向之时,不搞"急刹车"--发改委官员

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透上海12月8日电---中国人民银行近三年首次调降存款准备金率後,外界纷纷猜测中国宏观调控政策是否会转向?发改委政策研究室副主任施子海日前表示,宏观调控政策未到需要进行方向性调整的时候,要保持其连续性和稳定性,不搞"急刹车".
中国证券报周四援引他的话指出,要准确把握经济走势的不断变化,保证宏观调控的针对性、灵活性和前瞻性.
针对外界关注的物价和房价的调控问题,他认为既要严控物价上涨,也要防止经济过快下滑;既要遏制房价过快上涨,又要保证房地产市场健康发展。
展望2012年,施子海预计,全球经济增速会明显放缓,将影响中国的出口;同时,欧债危机的解决仍然难以实现,甚至有可能会进一步恶化;而全球通胀也将继续居高不下.
而国内方面,经济增速过快下降、物价过快上涨、节能减排、部分企业经营困难增加等等方面的压力,都将给中国明年经济发展带来挑战.
中国央行从12月5日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首降.之後各家机构纷纷发表评论,认为中国货币政策拐点出现,存准率及基准利率均有下调空间.[ID:nCN1253188]
中国三季度GDP同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.通胀则自高位逐步回落,10月CPI同比涨幅回落至5.5%,增幅为五个月来最小.7月CPI涨幅曾创37个月峰值的6.5%.[ID:nCN1206132](完)
--发稿 刘昕; 审校 乔艳红
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。