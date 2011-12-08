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亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 08:57 BJT

〔国际油市〕美国原油期货下跌,因需求前景暗淡

路透东京12月8日电---美国原油期货周四下跌,延续上日跌势,此前公布的数据显示美国原油库存增幅高於预期,加剧了欧债危机引发的偏空气氛.

0034GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)1月期货合约CLc1下降0.19美元,报每桶100.30美元,上日下跌0.79美元,结算价报100.49美元.

布兰特原油1月合约LCOc1周三下跌1.28美元,结算价报每桶109.53.

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