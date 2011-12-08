〔国际油市〕美国原油期货下跌,因需求前景暗淡

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月8日电---美国原油期货周四下跌,延续上日跌势,此前公布的数据显示美国原油库存增幅高於预期,加剧了欧债危机引发的偏空气氛.
0034GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)1月期货合约CLc1下降0.19美元,报每桶100.30美元,上日下跌0.79美元,结算价报100.49美元.
布兰特原油1月合约LCOc1周三下跌1.28美元,结算价报每桶109.53.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。