〔英国经济〕央行料维持货币政策不变,因经济萎靡不振

路透伦敦12月8日电---英国央行看来周四将维持货币政策不变,因旨在解决欧元区债务危机的欧盟峰会即将召开,英国由於危机的困扰正面临重陷衰退的威胁.

英国经济已迅速失去动能,因对经济缺乏信心,且出口市场疲弱.这与英国央行上个月的预估一致,当时央行表示,欧元区瓦解的影响难以估量.

为保护英国银行业系统免受冲击,央行上周参与全球主要央行的协同行动,以降低美元融资成本.此外,央行周二推出一项新的流动性工具,并表示当需要向银行系统提供英镑流动性时将会启用[ID:nCN1265832].

但是,周三英国央行首次提供三个月期美元资金时,银行业认为没有必要借入.目前分析师预计,英国央行10月重启量化宽松政策时订下的750亿英镑、为期四个月的公债购买计划将维持不变.

英国央行将流动性和货币政策操作区分对待,多数分析师觉得,在现有购债计划完成之前,货币政策不会有什麽改变.

"我坚信他们肯定会等到2月,"德意志银行分析师George Buckley称,"我觉得情况并没有什麽改变.调查显示经济增长十分疲弱,或者甚至可能出现负增长."

英国央行将在1200GMT宣布其货币政策决定.(完)