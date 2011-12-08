〔金砖国家〕12月7日股汇市收盘纵览

路透12月8日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月7日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收升0.61%,报959.33点.

中国股市:沪综指终止连续三日跌势小幅收高,但消息面淡静致市场人气极为低迷,A股成交额创近三年来新低.分析师称,短期市场资金面压力仍然较大,多空双方或续在2,300点上方僵持.沪综指.SSEC收报2,332.730点,涨6.825点,或0.29%,今日A股成交额减至396亿元人民币,此前低点为2008年12月31日的334亿元.[ID:nCN1268006][.SSCN]

香港股市:收高1.6%,恒生指数收於三周最高,但成交清淡且防御类股走强,暗示欧盟峰会召开前市场依然谨慎.金融股表现尤其强劲.中国人寿(2628.HK)(601628.SS)跳涨4.3%,是提振大盘的个股之一.恒生指数.HSI收涨1.58%至19,240.58点,突破了过去四天以来宽幅为370点的波动区间.恒生国企指数.HSCE收涨2.21%至10,485.05点.[ID:nCN1268582][.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS继续以近收平结束,盘中并连续第六个交易日触及跌停.连日释放的购汇需求,令目前美元"供不应求"的局面稍缓,但看涨美元情绪依然强劲.有交易员并认为,近期中间价或存在下调的空间,因源於年底企业购汇需求将逐步增强,而近日"高中间价,盘间频频跌停"的市况并不利於银行售汇业务,难以满足客户需求,央行或将对市场因素有所考量.[ID:nCN1268532][CNY/CN]

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印度股市:收高0.43%,追随全球股市涨势,因针对欧元区债务危机采取果断行动的期望升温,同时数据显示外资本月对印度股市兴趣重燃,亦支撑信心.指标BSE指数.BSESN收高71.73点,报16,877.06点.逾三分之二的成分股收高.[ID:nL3E7N748V][.BO]

印度汇市:录得11个交易日以来最大单日跌幅,因德国官员给周五欧盟峰会达成欧元区债务危机解决方案的期望泼冷水,导致欧元回落,拖累卢比.卢比兑美元INR=D2收於日低51.715/725卢比,当日下滑0.6%,为11月21日以来最大单日跌幅.周一收盘为51.41/42.[ID:nL3E7N746Y][INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,467.690点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收市跌0.72%,报780.79点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX贬值0.3%,报31.2999卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX走贬0.29%报41.8500卢布.

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巴西股市:拉丁美洲股市下滑,因周五欧盟峰会出台举措遏制欧元区债务危机扩散的预期受到打击,令12月来的市场涨势降温.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低1.47%报58,662.83点,创11月底以来最大单日跌幅.淡水河谷(VALE5.SA)以3.63%的跌幅领跌.[ID:nN1E7B60BM]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBY走坚0.39%报1.7895,全日呈拉锯走势.[ID:nN1E7B6145]

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南非股市:收盘持平,投资者抛售部分股票,锁定连日上涨带来的获利,金矿类股在近日遭抛後受到逢低买盘的支持.金矿类股指数.JGLDX收高将近2%,Harmony(HARJ.J)四个交易日来首次上升,收高2.9%报114兰特.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI微幅收高0.08%报29,308.05点;综合指数.JALSH当日收高0.13%至32,760.27点.[ID:nL5E7N7424][.J]

南非汇市:南非兰特兑美元走软,此前再度未能有效突破8.00大关,而後失去上涨动力.南非兰特兑美元ZAR=D3报8.08兰特,较周二纽约市场收盘价8.022贬值0.7%.[ID:nL5E7N73TZ][ZAR/](完)