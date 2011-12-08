《中国报摘》--其他报纸重要消息12月8日(II)

**经济参考报**

--海运市场仍在"跌跌不休".截至12月6日,波罗的海干散货指数(BDI)报收1,848点,连跌五日,与去年同期2,179点相比下降15%.海运业全年低迷几成定局,受此影响,中国部分海运企业被迫拆船卖铁.

--北上广深等一线城市房产中介正在遭遇"生死劫".今年以来,北京二手房中介共关店约1,000家,深圳更是从8,000家锐减到5,000家左右.业内人士预计,在调控高压态势下,短期内市场成交难有明显改变,房产中介关店潮在未来半年仍将持续.

**证券时报**

--清科数据显示,前11个月,中国并购市场共完成并购案例1,040起.其中,并购双方均在国内的并购案例有871起,占并购总数的83.8%.业界认为主要原因在於中国经济强劲发展和国家并购重组相关扶持政策的激励,使得国内企业扩张的动力有所增大.

--浦发银行(600000.SS)副行长姜明生表示,浦发银行将与美国矽谷银行合作,在中国筹建设立一家专注服务于科技型中小企业的中外合资银行.该合资银行已获中国银监会批准筹建,将按监管规定在明年上半年开业.

--工信部有关负责人预测,中国中远期粗钢消费量可能在"十二五"(2011-2015年)期间进入峰值弧顶区,最高峰可能出现在2015-2020年期间,峰值约7.7-8.2亿吨.

**东方早报**

--据Wind资讯统计,今年以来已经成立和正在发行,并将於12月23日完成募集的基金(包括ETF联接基金),共计210只.不但超过历年基金成立数量,甚至超过基金审批通道改革後,基金业内对於2011年基金发行将达到200只的预测.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 宿泱韫/冉莹; 审校 林高丽

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