〔中国公开市场〕今日将进行300亿元正回购操作,本周净回笼1,010亿元--业内人士

路透上海12月8日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行300亿元人民币正回购操作,期限91天.据此计算,本周公开市场净回笼1,010亿元人民币.

央行稍後将招标发行60亿元三个月期央票,虽然招标量较上周明显回升,但绝对量并不大,且央行维稳市场利率的态度明显,预计明日该期央票中标收益率将继续持稳.

央行上周四招标发行的10亿元三个月期央票,中标收益率连续第14次持平於3.1618%;当日未进行正回购操作.

中国央行从周一(5日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.这是时隔近三年之後,中国央行首次下调存款准备金率.此举向市场释放了流动性3,500-4,000亿元,并且预示着货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.[ID:nCN1253422]

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)