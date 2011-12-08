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亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 09:50 BJT

〔日本个股〕日立计划在印度成立合资企业,生产轨道车辆--日经

路透12月8日电---日本经济新闻报导称,日立(6501.T)计划明年初与一家印度公司签署合资企业协议,制造轨道车辆.

报导称,日立计划将印度工厂生产的轨道车辆出口至泰国和越南等东南亚国家,目前在这些国家出售的车辆是其日本山口工厂生产的.

为了抓住印度大规模投资轨道交通建设的机遇,日立希望明年初完成合作谈判,然後尽快开始建造工厂.

该公司还将在英国设立生产基地,并计划在巴西成立一家合资企业.

日经称,日立预期到2015年轨道相关营收从2010年的1,331亿日圆提升至3,200亿日圆(41.2亿美元),其中60%来自海外.(完)

--编译 王兴亚;审校 徐文焰

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