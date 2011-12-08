〔日本个股〕日立计划在印度成立合资企业,生产轨道车辆--日经

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月8日电---日本经济新闻报导称,日立(6501.T)计划明年初与一家印度公司签署合资企业协议,制造轨道车辆.
报导称,日立计划将印度工厂生产的轨道车辆出口至泰国和越南等东南亚国家,目前在这些国家出售的车辆是其日本山口工厂生产的.
为了抓住印度大规模投资轨道交通建设的机遇,日立希望明年初完成合作谈判,然後尽快开始建造工厂.
该公司还将在英国设立生产基地,并计划在巴西成立一家合资企业.
日经称,日立预期到2015年轨道相关营收从2010年的1,331亿日圆提升至3,200亿日圆(41.2亿美元),其中60%来自海外.(完)
--编译 王兴亚;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。