〔欧洲个股〕诺基亚拟出售旗下奢侈品手机品牌Vertu--金融时报

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透伦敦12月7日电---金融时报周四报导称,芬兰手机制造商诺基亚NOK1V.HE拟出售旗下奢侈品手机品牌Vertu,因其正整顿业务以更好地与其他智能手机制造商展开竞争.
该报援引一位知情人士的话称,诺基亚已指定高盛(GS.N)负责Vertu英国业务的出售,但谈判仍处於初期阶段.
尚未确定Vertu的估值,然而Vertu年度营收估计介於2亿至3亿欧元(约合2.68亿至4.02亿美元).
据该报网站刊登的报导援引知情人士称,Vertu已引起私募股权公司的兴趣.
报导引述这位知情人士称,鉴於其在新兴市场中的客户基础及交叉销售的潜力,Vertu也可能会吸引奢侈品品牌的注意.
尚未即刻联系到诺基亚及高盛对此发表评论.(完)
--编译 王翔琼;审校 石冠兰/徐文焰
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