〔国际油市〕CME启动创建新的墨西哥湾原油期货合约谈判,以期增强竞争力

路透12月7日电---芝加哥商业交易所集团(CME Group)(CME.O)周三启动有关创建新的墨西哥湾原油期货合约的谈判,这是其为保持全球主要石油交易所地位的大胆行动.CME旗舰原油合约受到了欧洲竞争对手的严峻挑战.

CME称,将与市场人士讨论开发基於休斯顿新的ECHO Terminal的合约,该项目由Enterprise Products(EPD.N)建造.这将成为现有的西德克萨斯中质油(WTI)交割地--库欣的一个替代之选.部分交易商称,库欣已使该交易所的指标WTI合约在国际油市定价方面表现不佳.

通过创建基於新石油基础设施的合约,CME希望能够阻止洲际交易所(ICE)的布兰特原油合约的上升势头.新的基础设施将增加对美国炼油业核心地带的供应.由於库欣供应过剩,而且WTI原油输油管道不足,布兰特原油合约抢占了不少市场份额.

过去二十年中,创建具有活力的墨西哥湾原油期货市场的努力时断时续.有人认为,CME此次尝试或将受到一些交易商的欢迎,他们日益受到WTI与国际油价背离的困扰.

"我们相信,新计划将使纽约商业期货交易所(NYMEX)的WTI指标原油在全球市场发挥更大作用,"CME产品和服务部首席运营官兼董事总经理Bryan Durkin称.(完)