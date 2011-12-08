〔中国公开市场〕三个月央票收益率连续第15次持平於3.1618%--业内人士

路透上海12月8日电---业内人士周四透露,中国人民银行稍早招标发行的60亿元人民币三个月期央票,中标收益率连续第15次持平於3.1618%.

业内人士稍早并透露,央行公开市场今日还进行了300亿元,91天期正回购操作.据此计算,本周公开市场净回笼1,010亿元.

中国央行从周一(5日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.这是时隔近三年之後,中国央行首次下调存款准备金率.此举向市场释放了流动性3,500-4,000亿元,并且预示着货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.[ID:nCN1253422]

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

央票具体结果如下(发行量及发行价的单位均为人民币):

三个月央票 发行量 发行价 收益率 收益率较上次增减

---------------------------------------------------------

周四 60亿元 99.22元 3.1618% 0 基点(bp)

上周四 10亿元 99.22元 3.1618% 0 bp(完)