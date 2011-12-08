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货币新闻 | 2011年 12月 8日 星期四 09:46 BJT

〔金属期市〕LME期铜徘徊於每吨7,800美元上方,欧盟峰会前投资者谨慎

路透新加坡12月8日电---伦敦期铜周四持稳於每吨7,800美元上方,在备受关注的欧盟峰会召开前,投资者保持谨慎.此次峰会旨在解决令全球需求前景承压的欧元区债务危机.

0115GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨5美元至每吨7,825美元.

LME期铜自2月触及10,190美元纪录高位以来已经下挫23%,且较10月所及6,635美元的年内低点仅反弹18%.

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