〔金属期市〕LME期铜徘徊於每吨7,800美元上方,欧盟峰会前投资者谨慎

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透新加坡12月8日电---伦敦期铜周四持稳於每吨7,800美元上方,在备受关注的欧盟峰会召开前,投资者保持谨慎.此次峰会旨在解决令全球需求前景承压的欧元区债务危机.
0115GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨5美元至每吨7,825美元.
LME期铜自2月触及10,190美元纪录高位以来已经下挫23%,且较10月所及6,635美元的年内低点仅反弹18%.
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。