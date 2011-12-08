〔美国债市〕ABS一级市场活动放慢,又有两宗新债完成发行

IFR纽约12月7日电---美国资产支持债券(ABS)一级市场努力在年底前完成新债发行.今日午後又有两宗共计9.303亿美元的新债发行完成,使投资者向结束2011年的布局更近一步.

花旗集团(债券结构设计方)、法国农业信贷银行和瑞士信贷为8.10945亿美元CNH Equipment Trust 2011-C债券定价.新债分为三部分,评级均为AAA,年限分别为1.17年、2.49年和3.82年.

此外在1.194亿美元次优资产支持债券144a/Reg S CPS Auto Receivables Trust 2011-C发行中,花旗集团是唯一账簿管理人.该笔债券分别四部分,分别是评级为A的1.86年期债券,收益率为4.25%;BBB级2.41年期收益率6.50%;BB级2.69年期收益率8.25%;以及B+级2.06年期收益率10.5%.

标普分析师Zachary Wolf在报告中称,2012年美国企业贷款债权证券化受益证券(CLO)发行量将接近150亿美元或更高,超过2011年的120亿美元.(完)

--编译 徐文焰;审校 张荻

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