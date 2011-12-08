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亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 10:00 BJT

《外汇动态》投资客因美元/韩元NDF走高而买入现汇

0143GMT---包括银行间投机客在内的本地投资者买入美元/韩元KRW=KFTC,因其无本金交割远期外汇(NDF)走高;此外投资者对韩国央行维持利率不变的决定反应不大,因为早已在预料之中.

交易员表示,投机客回补美元空仓,因质疑欧洲领导人是否能达成协议来化解债务危机.

美元/韩元上涨0.5%报1,131.9.一个月期美元/韩元NDFKRW1MNDFOR=走升0.4%至1,133.8,趋势线切入位1,126.17提供支撑.(完)

--编译 徐文焰;审校 龚芳

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