〔澳新汇市〕疲弱就业数据拖累澳元下滑,央行公布决议後新西兰元持坚

路透惠灵顿/悉尼12月8日电---澳元兑美元周四下滑逾0.003美元,因令人失望的就业报告增强了央行进一步降息的预期,同时新西兰元略微走强,稍早新西兰央行宣布维持利率不变.

澳洲11月经季节调整的就业人口减少6,300人,不及路透预估的增加1.0万人;经季节调整的失业率小幅升至5.3%.[ID:nCN1267340]