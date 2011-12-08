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亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 09:55 BJT

〔澳新汇市〕疲弱就业数据拖累澳元下滑,央行公布决议後新西兰元持坚

路透惠灵顿/悉尼12月8日电---澳元兑美元周四下滑逾0.003美元,因令人失望的就业报告增强了央行进一步降息的预期,同时新西兰元略微走强,稍早新西兰央行宣布维持利率不变.

澳洲11月经季节调整的就业人口减少6,300人,不及路透预估的增加1.0万人;经季节调整的失业率小幅升至5.3%.[ID:nCN1267340]

澳元兑美元AUD=D4承压,从纽约市场的1.0286跌至1.0247美元,并一度跌至日低1.0233.

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