〔澳新汇市〕疲弱就业数据拖累澳元下滑,央行公布决议後新西兰元持坚

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼12月8日电---澳元兑美元周四下滑逾0.003美元,因令人失望的就业报告增强了央行进一步降息的预期,同时新西兰元略微走强,稍早新西兰央行宣布维持利率不变.
澳洲11月经季节调整的就业人口减少6,300人,不及路透预估的增加1.0万人;经季节调整的失业率小幅升至5.3%.[ID:nCN1267340]
澳元兑美元AUD=D4承压,从纽约市场的1.0286跌至1.0247美元,并一度跌至日低1.0233.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。