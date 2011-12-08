〔加拿大个股〕嘉汉林业CEO称公司可能私有化--彭博

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月8日电---彭博引述嘉汉林业TRE.TO首席执行官(CEO)Judson Martinas的话报导称,该公司可能进行私有化.遭到欺诈指控以来,嘉汉林业股价大跌了四分之三,该公司正在努力恢复财务状况和声誉.
Martinas说,私有化是公司可能采取的选择之一.
他补充说,公司还可能筹集额外资金、引入战略投资者或者寻求并购.
"恢复原来的状态将非常艰难,"他在香港说,"我们准备好迎接挑战,但我们也将为股东寻求各种选择."(完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。