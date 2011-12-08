〔加拿大个股〕嘉汉林业CEO称公司可能私有化--彭博

路透香港12月8日电---彭博引述嘉汉林业TRE.TO首席执行官(CEO)Judson Martinas的话报导称,该公司可能进行私有化.遭到欺诈指控以来,嘉汉林业股价大跌了四分之三,该公司正在努力恢复财务状况和声誉.

Martinas说,私有化是公司可能采取的选择之一.

"恢复原来的状态将非常艰难,"他在香港说,"我们准备好迎接挑战,但我们也将为股东寻求各种选择."(完)