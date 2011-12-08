《全球主要央行动态》--12月8日

以下所列为上周四下午至本周四上午(12月1日-12月8日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美联储主席贝南克驳斥有关美联储在金融危机期间向银行提供了7.77万亿(兆)美元乃至更多贷款的报导,称该报导存在"惊人误差和错误".彭博市场杂志(Bloomberg Markets Magazine)上个月发布了一篇文章,称美联储在2009年3月承诺向银行提供7.77万亿美元贷款,以挽救金融系统.包括纽约时报在内的大量媒体引述了这篇文章.[ID:nCN1267806]

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯称,美联储必须立即采取行动,向奄奄一息的美国经济复苏注入新鲜活力,否则该国有陷入长期低成长的风险."目前经济状况非常不好,我们不能过度自满,因为这其中利害关系很大.必须立即采取行动." [ID:nCN1264488]

纽约联邦储备银行宣布,将公布一项对市场参与机构进行的例行调查,这是纽约FED推动提高透明度的又一措施.纽约FED表示,每次联邦公开市场委员会(FOMC)会议之前,纽约FED向部分债券交易商进行的例行调查结果,将开始在官网公布.[ID:nCT0487787]

两位美联储高官表示,美联储和其他央行不应该屈从于预算赤字高企的货币当局要求提供更多支持的呼吁.达拉斯联邦储备银行总裁费希尔称,把央行当作印钞机来解决问题将释放出通胀"猛兽",且"不是可选方案".通胀强硬派费城联邦储备银行总裁普洛瑟表示,任何"靠印钞"来避免预算困境的企图注定会失败,并会引发恶性通胀.[ID:nCN1260808]

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示,欢迎央行努力向欧洲银行业提供廉价美元贷款的举措,但告诫称不要指望能迅速解决欧洲债务危机.布拉德说美国也应该采取严肃态度,控制已经相当於国内生产总值(GDP)近10%的预算赤字.[ID:nCN1257604]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼说,实质经济浮现大规模停滞的趋势,甚至可能陷入日本式的低成长和低通胀局面.他说欧洲明年可能经历"实际上的停滞".[ID:nCT0488135]

欧洲央行执委会成员史塔克表示,急需找到应对欧债危机的解决办法,否则将造成广泛的宏观经济和金融灾难.不过他称,解决办法掌握在政治领导人而非欧洲央行手中,并敦促欧元区推进"某种"财政联盟.[ID:nCN1260836]

欧洲央行总裁德拉吉表示,经济前景下档风险已上升,央行临时措施有限,将确保物价稳定.她称,央行不应采取不符合欧盟条约的行动,现在对於ECB最重要的事情是修补信贷通道,必须确保信贷通道将重新开始运转.[ID:nCN1255920][ID:nCN1256168]

**英国**

英国央行推出一项新的流动性工具,并表示当需要向银行系统提供英镑流动性时将会启用.英国央行称,扩大抵押定期回购工具(Extended Collateral Term Repo Facility)是一项应急流动性提供机制,在需要时可以向银行系统提供额外的英镑流动性.[ID:nCN1265832]

英国央行表示,该国银行的股东回报目标过高,未反映监管层面上旨在使银行业风险更低、回报更低的调整.央行发布了11月23日金融政策委员会会议的记录,该记录称欧元区主权债与银行业危机已然加剧,是英国银行业面临的最大威胁.[ID:nCN1265650]

央行表示,当前环境仍主要受到欧元区债务危机的影响,英国银行业者应进一步提高资本缓冲,以增强自身抵抗力.[ID:nCN1258050]

**日本与韩国**

日本央行审议委员石田浩二称,该央行需要继续防范日本经济面临的下行风险,因欧洲局势高度不确定.[ID:nCN1252070]石田浩二警告,欧洲债务危机对全球经济的影响正在深化,新兴国家开始感受到欧洲增长放缓与资金撤离风险的压力.[ID:nCN1267756]

韩国央行一如预期连续第六个月维持利率不变,以应对通胀持续和欧元区债务危机扩散风险的共同影响.韩国央行发言人宣布,货币政策委员会决定维持七天附买回协议利率KROCRT=ECI在3.25%不变,但他未多加说明.[ID:nCN1267360]

**中国**

近期一些西方国家再度高调呼吁人民币大幅升值,对此中国人民银行货币政策委员会委员李稻葵认为,当前人民币汇率已接近均衡点,此轮升值呼声带有更加明显的政治意图.[ID:nCN1269932]

中国央行外汇资产今年10月出现近八年来的首次下滑,由於欧债危机疑虑及全球经济复苏前景黯淡,引发避险情绪上升,商业银行等金融机构在人民币贬值预期下,更愿意持有外汇资产.若人民币颓势不改,央行外汇资产净下降还可能发生.中国央行数据显示,10月末货币当局外汇资产余额为23.296万亿元人民币,较上月下降893.4亿元,为2003年12月以来的首次下滑.[ID:nCN1267598]

中国人民银行称,随着近期中国房地产投资及贷款增速双双回落,房企资金趋紧及土地市场量价齐跌,房价拐点已初现端倪,并称部分商业银行担忧房价大幅下跌带来的连锁反应.[ID:nCN1259190]

**澳洲与新西兰**

澳洲央行下调指标利率25个基点至4.25%,为数月来第二次降息,此举是对国内通胀数据温和以及全球经济下行风险做出的反应.[ID:nCN1264738]

澳洲国库部长斯万宣布,政府任命澳洲央行助理总裁洛威(Philip Lowe)担任央行副总裁.[ID:nCN1261870]

新西兰央行维持利率在2.5%不变,符合市场预期.[ID:nCN1269386]

**加拿大**

加拿大央行维持指标利率不变,预计欧洲经济衰退将较之前预期的"更严重",但央行没有暗示即将降息. [ID:nCN1265996]

**其他**

菲律宾央行总裁泰谭柯表示,若该国经济增速进一步放缓且通胀前景可控,那麽央行准备在明年放松货币政策,或者下调利率,或者下调银行存款准备金率,亦或双管齐下.[ID:nCN1262400]该央行维持隔夜利率在4.50%不变,称通胀前景仍然可控,通胀预期收到良好控制.[ID:nCN1255854](完)