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货币新闻 | 2011年 12月 8日 星期四 10:40 BJT

《外汇动态》欧元兑美元在欧洲央行会议及欧盟峰会前夕维持窄幅波动

0228GMT---一位主要日系银行资深交易员称,欧元兑美元EUR=在欧洲央行会议及欧盟峰会前夕维持窄幅波动.支撑位与阻力位料分别为1.3350/1.3454,停止位为1.3460.(完)

--编译 石冠兰;审校 徐文焰

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