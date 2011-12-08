〔中欧关系〕中国对欧洲和欧元有信心,将继续支持欧盟应对危机--外交部长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月8日电---中国外交部部长杨洁篪表示,中方对欧洲和欧元有信心,将与国际社会一道,继续以各种方式支持欧盟为应对主权债务问题所作的努力.
杨洁篪在参加于柏林举行的第二轮中德外长级战略对话时并指出,欧洲经济保持稳定并继续发展对世界各国都有利.
中国是欧盟的全面战略夥伴和主要贸易夥伴,拥有全球最大规模的外汇储备,其中三分之二投资於美元计价资产.而据经济学家们预计,中国已将五分之一外储投资於欧元资产.
中国外交部副部长傅莹上周五表示,中国不能动用3.2兆(万亿)美元的外汇储备来救援别的国家.此前有言论称中国应扶助欧洲解决债务危机,而这是中国目前为止作出的最强驳斥.[ID:nCN1258794](完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。