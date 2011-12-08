《热点透视》欧元区搬出重型武器"字母汤":EFSF-ESM-CIF-IMF-CAC-ECB

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 程琳

路透伦敦12月7日电---欧元区领导人真是怕了.他们正讨论提前推出欧洲稳定机制(ESM)5,000亿欧元基金."字母汤"里再添点料或许可以取悦市场,但关键目的还是为了引欧洲央行出手加强干预.

市场原本预期的似乎是增强欧洲金融稳定机构(EFSF)抒困能力,而欧元区或许会提前一年,自2012年中期开始先从ESM这个永久性救援基金入手.这意味着ESM将比EFSF更早得到更多更优质的资金.两支抒困基金同时运作也不无可能.欧元区国家政府曾经抵触扩大EFSF的想法,因担心有损自身信用评级,故寄希望于提高杠杆联合投资基金(leveraged co-investment funds,CIF)抒困火力上.标准普尔最近对整个欧元区发出降级警告,或许意味着他们认为这终究是要发生的.

注资前景或可减轻投资者对抒困基金规模的忧虑,但市场不是政府唯一的目标.让EFSF与ESM并行,将显示出他们的尽职尽责.加上德法两国本周就更严格的财政规定达成共识,或有助於说服欧洲央行放开手脚买进公债应对危机.德国甚至可能不再坚持遵守ESM规定的公债债权人需共担亏损,这条规定也是欧洲央行一直秉承的.德国或将坚持要求在公债问题上采用政府集体行动条款(CAC),令重组更加容易.

如果运气好,欧洲央行愿全力应对危机的话,新资金大部分都可分文不动.即便要动用这些资金,欧元区或许也有暂时在危机中安身立命的能力.欧洲央行强力出击将压低主权国家融资成本,更严格的财政纪律将迫使他们削减支出并改革国内经济.但财政纪律和廉价资金毕竟无法达到财政联盟的效果,也无法保证政府的偿付能力.欧元区政界信誓旦旦的表示希腊违约事件绝不会重演.但受救助的葡萄牙或爱尔兰等国家,可能要求获得更多资金支持,而西班牙或意大利等更大一些的国家,可能发现戒掉债务真的很痛苦.即便这次欧洲央行大力购债最後起到了疗效,欧元区仍将面临很多年的艰难调整.

背景资料:

--路透报导,欧元区领导人可能在周五峰会上决定,提前推出ESM,以此扩大救援工具规模.

--根据条约草案,ESM将在2013年推出,ESM与EFSF总规模将限制在5,000亿欧元.欧元区官员对路透称,现在,ESM可能提前到明年推出,并取消规模限制.(完)