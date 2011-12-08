〔中国债市动态〕现券收益率续稳,经济数据有望向好但提振作用有限

路透上海12月8日电---中国银行间债市周四早盘现券收益率延续稳势,但买盘较弱,投资者观望气氛偏浓.

交易员称,定於明日出炉的中国10月居民消费价格指数(CPI)预计将明显回落,对债市形成利好.但因此奢求收益率大幅下探,亦显草率.

北京一银行交易员预计,目前现券收益率水平已经涵盖了对数据向好的预期.除非CPI特别低,否则收益率大幅下跌的动力并不大.

"(收益率)没什麽太大变化,买盘还是比较弱.到年底,看得多动得少,"他称.

他并表示,本周公开市场净回笼超千亿.不过得益於存准率的下调及财政存款的投放,市场资金面仍然比较均衡.

本周中国央行公开市场净回笼1,010亿元人民币,较上周的240亿元明显放量.[CN/MMTCN]

中国10月宏观经济数据将於明日公布.路透综合22家机构预测中值结果显示,11月CPI同比涨幅降至4.4%,环比则预计会下滑0.1%.[ID:nCN1261608]

剩余期限近0.94年的央票1101088券最新报价收益率tCN1101088=CFXM为3.48%/3.455%,上日尾盘为3.47%/3.4499%;剩余期限近2.26年的国债110007券最新报价收益率tCN110007=CFXM为2.85%/2.83%,上日尾盘为2.88%/2.83%.(完)