〔中国债市动态〕现券收益率续稳,经济数据有望向好但提振作用有限

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月8日电---中国银行间债市周四早盘现券收益率延续稳势,但买盘较弱,投资者观望气氛偏浓.
交易员称,定於明日出炉的中国10月居民消费价格指数(CPI)预计将明显回落,对债市形成利好.但因此奢求收益率大幅下探,亦显草率.
北京一银行交易员预计,目前现券收益率水平已经涵盖了对数据向好的预期.除非CPI特别低,否则收益率大幅下跌的动力并不大.
"(收益率)没什麽太大变化,买盘还是比较弱.到年底,看得多动得少,"他称.
他并表示,本周公开市场净回笼超千亿.不过得益於存准率的下调及财政存款的投放,市场资金面仍然比较均衡.
本周中国央行公开市场净回笼1,010亿元人民币,较上周的240亿元明显放量.[CN/MMTCN]
中国10月宏观经济数据将於明日公布.路透综合22家机构预测中值结果显示,11月CPI同比涨幅降至4.4%,环比则预计会下滑0.1%.[ID:nCN1261608]
剩余期限近0.94年的央票1101088券最新报价收益率tCN1101088=CFXM为3.48%/3.455%,上日尾盘为3.47%/3.4499%;剩余期限近2.26年的国债110007券最新报价收益率tCN110007=CFXM为2.85%/2.83%,上日尾盘为2.88%/2.83%.(完)
--发稿 冉莹; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。