〔路透调查〕欧元在12月料再度成为波动最剧烈的主要货币

路透班加罗尔12月7日电---路透月度外汇调查显示,由於历时两年的主权债务危机仍然没有达成长久的解决方案,欧元在12月将再度成为波动最剧烈的主要货币.

欧元兑美元EUR=12月月度年率化波动率料在12.3%,略低於2008年9月雷曼兄弟破产以来的均值12.5%.

上述预测基於路透12月汇率调查预估值的标准差,并参考上月的一个月波动年率实际水准.

CA-CIB驻香港全球外汇策略主管Mitul Kotecha称,"欧元在2012年将继续成为一直波动的货币."

12月日圆兑美元JPY=的月度年率化波动率料从上月的5.4%升至7.7%,英镑波动率料从9.3%降至7.6%.

分析师表示,路透汇率调查中所得预估值的发散程度为未来一个月汇率的波动性提供了一个领先指标.

统计分析师表示,分析师对於某一货币预估值的发散程度越高,接下来一月该货币对应的一个月年率化波动率也就可能越高.

对於未来月度年率化波动率的预估被用来计算外汇期权的价值.通常而言,作为衡量金融风险的一项指标,一种货币的预估交易区间越宽,就意味着购买相关期权的成本越高.(完)