《热点透视》美联储在最後贷款人的角色上也需加强对外沟通

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Agnes T. Crane 编译 隋芬

路透纽约12月7日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)正在改善关於其货币政策的对外沟通事宜.但其作为危机贷款人的关键角色现在也受到了瞩目,如果在这些信息的传达上也能处理得更好,贝南克总裁执掌下的美联储就不会遭到这麽多抨击了.

货币政策方面,美联储已承诺将保持近零利率至少两年,且正采取扶助经济摆脱低迷的重大举措.美联储的公共关系策略也有相应发展,贝南克如今偶尔会在利率决策後主持新闻发布会.明年美联储料将公布更多讯息,说明其是如何来实现保持低通胀与低失业的双重使命的.

但美联储同时也肩负美国银行体系最後贷款人的角色,而且最近,当欧洲央行(ECB)与其他货币当局的管辖范围内出现美元供应短缺时,美联储也要出手相助.保持货币流动是一个至关重要的任务,要不然整个体系将会停转.

彭博发起的希望美联储公布2008年紧急贷款细节的努力,已经得到法庭支持.但即便这样,贝南克还是把美联储最终公布的数据,交给媒体和公众自己来解读.

1.5万亿美元的数字实际上估测了美联储2008年12月所达到的贷款峰值.美联储公布这个数字,已经算是不小的改变,但彭博计算的总数还是高得多--7.77万亿美元,这是基於金融危机期间美联储提供的所有贷款限额与担保总数所得出的,这些限额与担保中仅有部分已被动用.其他新闻机构使用彭博的数据,有时还将其误说成美联储实际贷出的数额.这个数量级远远超过了不良资产救助计画的7,000亿美元.

外界的误解与美联储的时进时退,使贝南克站到了一个不利的位置.然而,当流动性枯竭时,充当最後贷款人的独立央行是尤为关键的安全网.美联储在这点上完全用不着遮遮掩掩.(完)

背景资料:

--贝南克周二驳斥有关美联储在金融危机期间向银行提供了7.77万亿(兆)美元乃至更多贷款的报导,称该报导存在"惊人误差和错误".彭博市场杂志(Bloomberg Markets Magazine)上个月发布了一篇文章,称美联储在2009年3月承诺向银行提供7.77万亿美元贷款,以挽救金融系统.包括纽约时报在内的大量媒体引述了这篇文章.[ID:nCN1267806]

--根据美联储,其紧急流动性计划的放贷规模最高从未超过1.5万亿美元.(完)